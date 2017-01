Aktor mener forklaringene blir tilpasset

Den første uken av ankebehandlingen av kampfiksingssaken i lagmannsretten er unnagjort.

Så langt har to av de fem tiltalte fotballspillerne forklart seg. Ingen av de to antatte bakmennene har forklart seg. Spillerne det gjelder er de tidligere Follo-spillerne Formose Pape Mendy og Drin Shala.

- Det har gått etter planen. Det har ikke vært noen store endringer fra forklaringene i tingretten og forrige runde i lagmannsretten, oppsummerer aktor Asbjørg Lykkjen til NTB.

Dømt

Shala ble i tingretten dømt til åtte måneders fengsel og fikk 30.000 kroner inndratt for grovt bedrageri. Keeperen bekreftet i tingretten at han mottok 15.000 kroner som "takk for gode tips". Hans forsvarer tonet ned denne informasjonen. Fotballspilleren anket på stedet.

- Han er fornøyd med at saken er i gang og han er lei seg for at denne dystre saken trekker ut i tid. Det er en belastning for ham, sier hans forsvarer Marius Oscar Dietrichson til NTB etter hans klients forklaring i lagmannsretten forrige uke.

- Saken er gammel, så det er vanskelig å huske alle detaljer om tingene som skal ha skjedd og hva han tenkte på den tiden, sier forsvareren.

Forandringer

Kampene som skal ha vært fikset fant sted sommeren 2012.

Lykkjen mener at fotballspilleren har gjort et par justeringer i sin forklaring fra tingretten.

- I tingretten sa han blant annet at han hadde tilgang til et FIFA-spill (som han skal ha lånt hos noen andre). Nå sier han at han ikke hadde det, forklarer aktor.

Forsvareren hans legger ikke mye i dette.

- Denne gangen sa han nei. Tidligere kom det fram at hans lillebror eller noen i familien hadde dette spillet. Det er ikke mye dramatikk i det, sier advokaten.

- Vi mener at dette viser tilpasninger i forklaringene. Når det ikke passer med den som har forklart seg tidligere, gjør de tilpasninger slik at det skal se bedre ut, sier aktor Lykkjen.

- Nå må bare bevisførselen gå sin gang, så vil vi ta inn vitner og vise det at det ikke har vært avtalt kampfiksing, svarer forsvareren.

Alle de sju tiltalte står fast ved sin uskyld.

