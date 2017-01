Ødegaard blir trolig klar for Heerenveen tirsdag

TV 2 erfarte tidligere mandag at Ødegaard allerede er på plass i Nederland. Det har lenge vært ventet at 18-åringen vil bli lånt ut i løpet av januarvinduet. Siden romjulen har det meste dreid seg om et låneopphold i Heerenveen i nederlandsk æresdivisjon.

Nå ser overgangen ut til å bli en realitet. NTB har fått bekreftet at Heerenveen holder en pressekonferanse klokken 11.30 tirsdag. Klubben vil ikke si hva det dreier seg om, men mye tyder på at det er Ødegaard som presenteres.

Heerenveen har fra før den norske duoen Morten Thorsby og Dennis Tørset Johnsen i klubben.

Ødegaard var ikke i troppen da Real Madrids reservelag Castilla vant 2-1 over Real Sociedad lørdag. Han var heller ikke i A-lagstroppen i møtet med Granada i La Liga samme dag.

