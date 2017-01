Weng vurderte å droppe hele Tour de Ski

25-åringen ble matforgiftet i La Clusaz før jul, og oppladningen ble slett ikke som hun hadde tenkt seg. Da de tunge tankene kom, var støtten fra mamma May Bente, pappa Ole Morten og storesøsteren Merete god å ha.

Underveis i touren er det blitt mange samtaler med de nærmeste.

- Jeg har kanskje ikke hatt supertroen før jeg kom hit fordi oppladningen var som den var, og jeg følte meg ikke pigg. Det var viktigere å snakke med noen som hadde mer tro på det enn meg selv. Det var nesten som jeg følte at jeg ikke hadde lyst til å dra hit, for jeg trodde ikke det ville bli noe særlig å gå her. Men heldigvis la jeg bort de tankene fort. Det er ikke bare mamma, men også pappa sin fortjeneste, sa Weng i pressesonen.

Weng var suverent raskest av alle opp den siste bakken og ble den tredje norske jenta etter Therese Johaug og Marit Bjørgen til å vinne Tour de Ski.

Tungt

I målområdet var Weng i ekstase etter seieren. Dette var ikke noe hun hadde regnet med. I romjula hadde hun i hvert fall ikke det etter at hun så vidt klarte å slå storesøstera på en intervalløkt.

- I jula ble jeg nesten slått i klassisk av søstera mi Merete, og det var kanskje da at motivasjonen min datt litt nedover. Vi hadde et fem minutters klassiskdrag, og jeg var kanskje ti sekunder foran søster mi. Hun er god da, men det var kanskje da jeg fryktet det verste, smilte Heidi Weng.

Men stort sett er hun fornøyd med å ha de nærmeste som treningskamerater.

- For min del har jeg en familie som kanskje også er litt overivrige til å trene. Det er ikke lett å bli kvitt mamma på en tre timers løpetur. Jeg har alltid en treningskompis uansett, selv om det er irriterende at mor fortsatt holder følge, så er det for så vidt veldig bra å ha det sånn. Både mamma og søstera mi er med, og de sier alltid ja om jeg spør om de vil bli med på en intervalløkt. Jeg er heldig sånn sett. Jeg kommer fra Ytre Enebakk, og det har ikke vært så mange andre å trene med. Mens mange andre har mange å trene med, så har jeg hatt familien min, forklarte Weng.

Spennende

Weng tok raskt inn de 20 sekundene hun var bak Sveriges Stina Nilsson før sisteetappen. Hun åpnet med å rykke forbi Nilsson tidlig i bakken. Det rykket ga syre i beina hennes.

- Dette var sykt artig, og jeg hadde ikke trodd det i hele tatt. Jeg fikk gode sekunderinger underveis. Jeg åpnet litt for tidlig i bakken og hadde et litt for tidlig rykk. Det kostet litt, og jeg måtte ta det litt kulere. Jeg var fortsatt litt redd for at Krista (Pärmäkoski) skulle komme, og jeg måtte bli kvitt den lille syra jeg hadde etter den lille spurten forbi Stina Nilsson. Jeg måtte bare gå alt jeg hadde. Jeg turde ikke å se meg bak og passet på at jeg ikke gjorde noe dumt.

- Har du underveis følt seieren truet, eller har du hatt kontroll?

- Jeg har ikke hatt kontroll på det i det hele tatt. Jeg var sliten etter dag én etter sprinten. Det har vært sykt tøft, og det løsnet først etter Toblach selv om jeg gikk veldig dårlig den første kilometeren der. Jeg følte at jeg hadde en kjempedag i går og er egentlig litt overrasket over at jeg klarte å gå så fort. Jeg tapte ikke så mye som jeg fryktet etter den første runden. Jeg følte at jeg ble bedre og bedre for hver dag utover i touren. Jeg følte at jeg hadde en kjempedag i dag også.

