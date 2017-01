Weng fikk sms-støtte av Johaug

- Jeg fikk melding av Astrid og Therese i går. Therese sa at ”du er maskin oppover og at dette klarer du”. Da tenkte jeg at så maskin var jeg ikke. Jeg hadde også en peptalk med Astrid om hvordan jeg skulle ta svingene. Astrid er god på det. Jeg vet ikke helt om jeg klarte å gjøre som hun sa, mente Weng.

Det er ikke utenkelig at det hjalp. Weng hadde klart raskeste etappetid og var 38,2 sekunder bedre enn USAs Elisabeth Steven på annenplass.

Annenplassen sammenlagt gikk til Finlands Krista Pärmäkoski. Hun var 1.37 minutter bak Weng.

Sveriges Stina Nilsson ble nummer tre.

(©NTB)