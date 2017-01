Viktig Sola-seier i dramatisk kamp

Pernille Skaug scoret fenomenale 15 ganger for gjestene, men til ingen nytte. Halden måtte se Sola klatre forbi til trygg plass, mens østfoldklubben falt til kvalifiseringsplass.

Tonje Nøstvold førte an for hjemmelaget med seks mål, mens Stangeland og Elisa Christensen scoret fem ganger hver.

I siste sekund prøvde Sofie Wold seg med et desperat utligningsforsøk for Halden, men skuddet gikk utenfor.

Oppsal sørget for at tabelljumbo Rælingen kom raskt ned på jorda etter å ha tatt poeng fra Byåsen tidligere i uka. Hjemmelaget vant 29-18 etter at June Bøttger scoret seks mål på like mange forsøk.

Seieren ga sjuendeplasserte Oppsal behagelig avstand til bunnstriden og kontakt med lagene foran på tabellen.

Tertnes klatret til femteplass med sikker 25-19-seier borte mot Stabæk. Birgitte Karlsen-Hagen scoret seks ganger for gjestene.

