Trenerne utroper Weng til favoritt

Weng går ut 19,2 sekunder bak Sveriges Stina Nilsson foran prøvelsen opp slalåmbakken på motsatt side av dalen til tettstedet Cavalese i Val di Fiemme.

- Du har sagt at du vil bli veldig overrasket om Stina kommer først opp slalåmbakken?

- Ja. Det er 20 sekunder ned til Heidi, og normalt er Heidi mye bedre enn 20 sekunder målt mot Stina opp den bakken. Realistisk sett er Heidi soleklar favoritt uansett. Hvis Stina klarer å komme seg på pallen sammenlagt, så er det langt i overkant av det vi ventet i forkant.

Nordtrønderen har også sagt at Nilsson er i form og at alt kan skje.

- Hun kommer nok ikke til å gi seg, og jeg tipper at hun vil prøve. Stina er mye bedre på taktikk enn meg, men jeg tipper at hun kommer til å gå jevnt inn til bakken, og så får vi se derfra.

Etter en slett 5 kilometer i Toblach slo Stina Nilsson tilbake med nok en etappeseier i touren lørdag. Det var hennes fjerde i årets Tour de Ski.

Heidi Weng slet med dårlige ski lørdag og imponerte ingen. Likevel tror Norges landslagstrener Roar Hjelmeset at hun kan vise fram klatreegenskapene søndag.

- Jeg har i hvert fall et håp om at Heidi kan knappe inn på forspranget, og kanskje også at hun kan gå forbi. I tillegg har vi Krista Pärmäkoski 30 sekunder bak Heidi. Jeg tipper at Heidi er glad for de sekundene, sa Hjelmeset.

