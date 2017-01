Sveriges "neste Zlatan" debuterte

AIK-spilleren er blitt omtalt som Sveriges "neste Zlatan". Han er allerede ønsket av en rekke europeiske storklubber. Real Madrid skal være en av dem.

Søndag ble han byttet inn i det 62. minutt av Sveriges ligalandslags 1-2-tap mot Elfenbenskysten i Abu Dhabi.

- Jeg er glad for å få det overstått. Det er gøy å være en av de yngste noensinne, sa Isak etter debuten, som han fikk i en alder av 17 år og 109 dager.

Vanskelig

- Det var vanskelig, for vi ble presset det meste av tiden. Elfenbenskysten har fantastisk gode spillere. De er i sesong og forbereder seg til et sluttspill. Vi er ikke så langt framme nå.

For to år siden vant Sveriges ligalandslag 2-0 over Elfenbenskysten i Abu Dhabi i januar, en måned før ivorianerne ble afrikamester. Svenskene greide ikke å gjenta bragden, selv om Janne Anderssons lag fikk ledelsen i gave. Wilfried Kanon løp ballen i eget mål.

Elfenbenskysten var best og sikret seieren med mål av Serge N'Guessan og Giovanni Sio, men for svenskene vil kampen huskes på grunn av Isaks debut.

Stolt

- Det er kjempestort. Jeg er stolt over å representere Sverige, sa unggutten til TV4.

Gunnar Peijel er fortsatt Sveriges yngste landslagsspiller. Han var 17 år og 72 dager gammel da han spilte mot Finland i 1911.

Sverige spiller en kamp til under treningsoppholdet i Abu Dhabi. Slovakia er motstander torsdag.

