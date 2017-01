Sundby dropper høydeopphold før VM

Tross magetrøbbel i forkant av den avsluttende sisteetappen opp Alpe Cermis, slet han seg inn til en ventet 2.-plass sammenlagt bak den overlegne russeren Sergej Ustjugov.

Nyheten om at det ikke blir noe høydeopphold sammen med de øvrige i Seiser Alm etter NM på Lygna, kom under pressekonferansen.

- I ukene framover blir det trening i Norge med Sjusjøen som base. Det blir også en del trening på rulleskimølla i Oslo og en del reising fram og tilbake. Det blir en kombinasjon mellom de to. Jeg har bestemt meg for ikke å lade opp i høyden og kjøre et lavlandsopplegg fram mot VM.

- Fordi?

- Det er mest av hensyn til ungene mine. Jeg reagerer litt i høyden, og jeg må holde meg frisk. Da er det et tryggere opplegg for meg å trene i lavlandet enn i høyden. Jeg har trent i lavlandet tidligere også både foran mesterskap og Tour de Ski. Det tror jeg går veldig bra denne gangen også siden mesterskapet i Lahti går i lavlandet, sa Sundby.

Tøft

Sundby karakteriserte sin egen Tour de Ski-innsats som middels etter 2.-plassen. Det er liten tvil om hva som venter de kommende ukene fram mot VM-dagene i Finland.

- Det blir tøff trening. Jeg har ikke trent skikkelig siden 10. november, og jeg har en del uker på meg til å gjøre en bunnsolid jobb. Det blir noen greie distanser i både verdenscup og NM på veien dit, og så skal jeg trene ekstremt bra. Det viktigste folk må hjelpe meg med er at jeg får slappet av nok slik at jeg har det overskuddet som trengs i VM.

- Det betyr en blytung måned framover?

- Det er tungt å tenke på akkurat nå, men jeg er redd det blir et blodslit.

- Skulle du ha ønsket at formen var bedre?

- Jeg er i bra rute til VM.

Magetrøbbel

Sundby tok bare én etappeseier i løpet av touren. Det skjedde lørdag. Søndag hadde han 12. beste etappetid opp slalåmbakken. Det var kanskje ikke så rart at det ikke gikk fortere når vi fikk høre hvordan oppladningen til etappen var.

- Jeg har hatt noe magedritt i går kveld og i natt. Og jeg har det fortsatt. Det har ikke vært optimalt. Jeg har ikke kastet opp eller noe, men jeg har sittet mye på dass. Det har ikke vært så mye søvn, men det er ikke så avgjørende. For å være helt ærlig så hadde jeg uansett ikke hatt noen sjanse til å ta igjen russeren. Det var uansett en ubehagelig inngang på den siste etappen.

- Fryktet du at det ville komme noen folk bakfra?

- Ja. Jeg var veldig nervøs i dag tidlig og fryktet at det ikke ville bli noe særlig til skirenn. Så kom det seg heldigvis lite grann, og jeg kom meg på start og fikk gjennomført inn til en 2.-plass.

Sundby måtte konsentrere seg om å forsvare 2.-plassen.

- Sånn sett er jeg veldig fornøyd med det. Vi fikk en utrolig verdig vinner i Sergej Ustjugov. Han har vært fantastisk gjennom hele touren, og det er en vel fortjent seier til en fantastisk skiløper.

- Totalt sett er jeg fornøyd. Jeg har gått en middels tour. Jeg har gått fire gode distanser og tre dårlige, og da vinner jeg ikke Tour de Ski, enkelt og greit, sa Sundby.

