Sluttspillglede for Seahawks og Texans

Brock Osweiler kastet en touchdownpasning og løp selv inn en sekspoenger for Texans. Laget lener seg tungt til forsvaret sitt og kneblet et skaderammet Raiders-lag.

- Dette var en lagseier. Jeg er veldig stolt av denne gruppen, sa Osweiler.

- Alt i alt var det vår beste kamp for sesongen, sa trener Bill O'Brien.

Betongforsvar

Texans har vunnet de 19 siste kampene hvor laget ledet halvveis, og fra 7-20 var det ingen vei tilbake i kampen for et Raiders-lag som i sin første sluttspillkamp siden 2002 måtte stole på debutanten Connor Cook. Han er den første quarterback som har fått sin første NFL-start i en sluttspillkamp, etter at Derek Carr og Matt McGloin ble skadd.

I grunnserien scoret Texans færre poeng enn noe NFL-lag har gjort siden 2005, men ligaens beste forsvar anført av Jadeveon Clowney bar laget til sluttspill likevel.

- Han har stått opp for oss gang på gang. Jeg håper det fortsetter, sa trener O'Brien om Clowney.

Mareritt

Russell Wilson kastet to touchdownpasninger da Seattle Seahawks forlenget Detroit Lions' sluttspillmareritt med 26-6-seier. Ansporet av sine støyende tilhengere tok Seahawks sin 10. strake hjemmeseier i sluttspillkamper. Den dårlige nyheten er at resten av veien til Superbowl går gjennom andre byer, neste gang Atlanta.

Lions har satt en uønsket NFL-rekord med ni sluttspilltap på rad. Det er 25 år siden laget vant en sluttspillkamp, og forrige NFL-tittel kom helt tilbake i 1957, samme år som laget sist vant en bortekamp i sluttspillet.

Seahawks gjester Atlanta Falcons i kvartfinalen, mens Texans møter enten New England Patriots eller Kansas City Chiefs.

(©NTB)