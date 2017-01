Skarli: - Pedersen er trolig syk

Pedersen så ut til å være sikret bronse, men plutselig gikk alt i sirup et stykke ut på den siste distansen i allround-EM. Til slutt ble det den sure fjerdeplassen på nordmannen i sammendraget. Nederlandske Sven Kramer vant mesterskapet, Han var 3,24 poeng foran Pedersen.

- Det ble tungt for Sverre i dag. Bom stopp. Selv var han veldig usikker på hva som skjedde og hvorfor, sier Sondre Skarli til NTB.

- Han var skuffet og lei seg etter målgang. Han sa at han ikke følte seg som han pleier, legger landslagssjefen til.

Uggen

Skarli røper imidlertid at Fana-løperen ikke har følt seg på topp.

- Det kan være sykdom, ja. Sverre har sagt at han har følt seg varm. I tillegg har han hatt høy puls og vært kvalm. Dét er ikke ting man forbinder med dårlig konkurranseform. Og Sverre har vært veldig god på trening, poengterer han.

- Han ble nummer tre på 5000 meter lørdag, da gikk han bra. Vanligvis pleier han å være enda bedre på dag to av mesterskap, men det var ikke tilfellet denne gang. Det kan også tyde på sykdom. Det er kjipt, for i utgangspunktet hadde han medaljen i lommen, mener landslagssjefen.

Ville ha medalje

Sindre Henriksen endte på 8.-plass i EM, mens Simen Spieler Nilsen ble nummer 11. I kvinneklassen ble Hege Bøkko nummer fem.

- Det har vært mange gode prestasjoner. Vi har tre mann inne blant de elleve beste for herrene, mens Hege Bøkko ble nummer fem for kvinnene. Samtidig er vi ikke fornøyd, for vi ønsker jo å ta medaljer, sier Skarli.

- Vi var med i toppen, men vi manglet det siste lille denne gangen, tilføyer han.

(©NTB)