Samuelsen-innhopp i Chelsea-seier

Samuelsen startet kampen på benken, men erstattet Gwion Edwards i det 57. minutt på stillingen 3-0 til Chelsea. Den norske driblefanten tok plass på venstrekanten, men var ikke involvert i bortelagets redusering. Samuelsen er leid ut fra West Ham og inne i sin annen periode i Peterborough.

Antonio Conte gjorde flere endringer på laget som topper Premier League til cupkampen Peterborough. Spillere som Eden Hazard, Diego Costa og N'Golo Kanté fikk hvile, mens Kurt Zouma, Nathaniel Chalobah, Ruben Loftus-Cheek og Michy Batshuayi var i startelleveren i tredjerundeoppgjøret.

Pedro og Michy Batshuayi avgjorde nærmest kampen med sine scoringer før pause. Begge målene kom etter innlegg fra høyre. Sju minutter etter hvilen økte Willian til 3-0.

Terry utvist

John Terry startet for Chelsea for første gang siden 26. oktober, men fikk ingen god opplevelse på Stamford Bridge, tross storseier. Midtstopperen felte Peterborough-spiss Lee Angol som var på vei mot mål i det 67. minutt og fikk direkte rødt kort av dommer Kevin Friend.

Fire minutter senere reduserte Tom Nichols etter et innlegg, uten at det truet hjemmeseieren. Med ti mann på banen og et kvarter igjen på klokken økte Chelsea til 4-1, med en plassert skudd fra 16 meter fra tomålsscorer Pedro.

Snublet

Premier League-konkurrent Liverpool var i likhet med Chelsea stor favoritt i sin FA-cupkamp mot Plymouth, men klarte bare 0-0.

Middlesbrough vant 3-0 mot Sheffield Wednesday etter scoringer av Grant Leadbitter, Álvaro Negredo og Marten de Roon, til tross for at Daniel Ayala ble utvist etter en time.

