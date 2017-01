Søderlund hjalp Saint-Étienne videre i cupen

Nordmannen la på til 3-1 i det 79. minutt mot hjemmelaget som befinner seg på nivå fire i Frankrike. Tomålsscorer Jordan Veretout og Romain Hamouma sto bak de øvrige målene for Saint-Étienne.

Søderlund har startet bare seks kamper i Ligue 1 denne sesongen, og søndagens scoring var hans første på fransk jord siden seriestarten i august. Den tidligere Haugesund- og Rosenborg-spissen scoret imidlertid to mål borte mot Anderlecht i europaligaen i desember.

Ole Selnæs var ikke i troppen for Saint-Étienne søndag. Seieren sender laget videre til 16-delsfinalen i den franske cupen.

Nice utslått

Serieleder Nice røk på sin side overraskende ut for Lorient med et 1-2-tap. Alassane Plea ga laget ledelsen ved pause, men to raske scoringer av Jeremie Aliadiere og Walid Mesloub vendte kampen.

Nice er ute nå ute av europaligaen, ligacupen og cupen.

Marseille vant 2-1 mot Toulouse etter ekstraomganger. Rémy Cabella scoret begge lagets mål.

Lørdag markerte Julian Draxler sin debut for Paris Saint-Germain med scoring i 7-0-seieren mot Bastia. Monaco er også videre etter seier mot Ajaccio fredag.

