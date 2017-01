Plymouth stanset Klopps Liverpool

- Plymouth kjempet som besatt. Laget klarer 0-0 mot selveste Liverpool. Bortefansen jubler som om dette var en seier, sa TV 2-kommentator Simen Stamsø Møller like etter kampslutt.

Dermed må Jürgen Klopps Liverpool-mannskap spille omkamp borte på Home Park. Hjemmefansens viste sin misnøye med det flaue resultatet på eget gress søndag. Bortefansen var derimot strålende fornøyd.

Lå dypt

Plymouth, som er tabelltoer på nivå fire i England, lå svært dypt i store deler av oppgjøret. Liverpool hadde ballen soleklart mest, men Merseyside-laget maktet ikke å få nettsus. Divock Origi, Ben Woodburn og innbytter Daniel Sturridge fikk alle gode scoringsmuligheter, men Plymouth slapp med skrekken. Liverpool mente seg også snytt for straffespark, uten at gjestene brydde seg om det.

Helt på tampen var Plymouth nær et selvmål, men gjestene slapp med skrekken. Vedvarende Liverpool-press førte ikke fram.

Omkamp betyr mye for "The Pilgrims". Et oppgjør hjemme mot Liverpool vil gi mange solgte billetter og penger i klubbkassen.

Reserver

Liverpool sparte flere stjerner i søndagens cupkamp. Det angrer kanskje manager Klopp på nå. Spillere som Sturridge, Adam Lallana og Georginio Wijnaldum satt på benken, mens talenter som Sheyi Ojo, Ben Woodburn, Kevin Stewart og Trent Alexander-Arnold fikk prøve seg fra start.

Roberto Firmino, Lallana og Sturridge ble alle kastet innpå etter hvilen, men trioen maktet ikke å hjelpe de røde til seier.

