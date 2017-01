Pedersen kollapset på 10.000 meter

Pedersen startet bra i par med russeren Denis Juskov. Han var på vei til å ta parkameraten igjen med en runde, men plutselig gikk rundetidene til nordmannen opp. Det var så vidt at Fana-løperen klarte å ta seg til mål med begge hendene på lårene. På sisterunden var han helt oppe på 38,1. Han gikk inn til 13.42,81 og måtte se pallen glippe.

Sven Kramer var ustoppelig på vei mot sitt niende europamesterskap. Han seiret 1,12 tidspoeng foran landsmannen Jan Blokhuijsen og 2,60 foran belgiske Bart Swings.

Pedersen endte på 4.-plass, slått av Kramer med 3,24 poeng.

- Nå må noen finne ut hva som feiler Pedersen, sa NRKs skøyteekspert Even Wetten.

- Det var noe som ikke stemte. Han sa at kroppen var tung og at beina låste seg fullstendig mot slutten, forklarte landslagssjef Sondre Skarli til NRK.

Pedersen var ikke tilgjengelig for pressen etter kollapsen.

- Vi vet ennå ikke om det er sykdom eller noe annet. Vi må sette oss ned for å evaluere det hele. Det var skuffende og ikke der vi ønsker å være. Det er helt klart det er tungt for Sverre, sa Skarli.

Skulle vært disket

I det siste paret gikk Kramer mot Blokhuijsen. Kramer åpnet med å tjuvstarte, og på den andre starten var det klart at Blokhuijsen hadde skøyten over streken. Ifølge Wetten skulle han helt klart ha vært diskvalifisert, men regelboken slår fast at bare starteren kan diskvalifisere en løper, ikke overdommeren.

Tidligere søndag sviktet Pedersen også på 1500-meteren. Fana-løperen klarte bare en sjetteplass på mesterskapets nest siste distanse. Han endte 1,60 sekunder bak russiske Denis Juskov, som hadde tredjeplassen sammenlagt før den avgjørende 10.000-meteren.

- Dette er ikke helt supert. Jeg er stygt redd det blir tøft å slå russeren. Det er i det svakeste laget, sa Wetten.

For hardt

Juskov var raskest på 1500 meter med tiden 1.46,54. Han slo Sven Kramer med én fattig hundredel. Sindre Henriksen ble nummer tre, en sterk prestasjon av 24-åringen.

Pedersen måtte slå Juskov med 3,02 sekunder for å ta seg forbi. Han slo russeren knockout, men det viste seg at han satset for hardt og sprakk. Swings utnyttet det til å ta seg forbi i sammendraget.

Med 13.42,81 fikk Pedersen bare sjetteplass på 10.000 meter og var slått av belgieren med over 27 sekunder. Kramer vant distansen på 13.06,30, foran Blokhuijsen.

Sindre Henriksen endte på 8.-plass i EM, mens Simen Spieler Nilsen ble nummer 11. Nilsen fikk ikke gå 10.000 meter.

