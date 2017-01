Messi-perle reddet Barcelona-poeng

Ettersom Real Madrid og Sevilla vant sine kamper lørdag, tapte Barcelona to poeng til tittelutfordrerne. Laget er skjøvet ned til tredjeplass og er fem poeng bak erkerivalen fra Madrid som også har én kamp mindre spilt.

- Vi trengte de tre poengene, og jeg mener vi gjorde nok for å fortjene dem, sa Barcelona-trener Luis Enrique til TV-kanalen Movistar etter kampen.

- Det er fortsatt en halv sesong igjen. Jeg er sikker på at vi vil få sjansen til å kjempe om ligatittelen, men vi er nødt til å begynne å vinne igjen snart. Vi må spille som dette, men få et annet resultat.

Messi-frispark

Villarreal var godt på vei mot sin første seier mot Barcelona i La Liga på ti år etter at italienske Nicola Sansone sendte hjemmelaget i ledelsen fem minutter etter hvilen. Den tidligere Sassuolo-spilleren ble spilt fri av Alexandre Pato på en kontring og plasserte ballen til side for Barcelona-keeper Marc André ter Stegen fra skrå vinkel.

Med Lionel Messi, Luis Suárez og Neymar i spissen, jaget Barcelona utligning i kjent stil. Messi var nær da han traff innsiden av stolpen i det 73. minutt, mens et forsøk på brassespark fra Neymar endte over tverrliggeren. Bortelaget mente seg også snytt for to straffespark på grunn av hands.

I siste ordinære spilleminutt reddet Messi et viktig poeng for den regjerende seriemesteren da han skrudde et frispark fra 17 meter i krysset med venstrefoten. Det var toppscorerens 13. seriemål hittil denne sesongen.

Villarreals Jaume Costa ble for øvrig utvist på overtid da han fikk sitt annet gule kort.

Uten seier

Barcelona har innledet 2017 med to kamper uten seier. Forrige gang det skjedde var i 2010. Torsdag ble det 1-2-nederlag for Athletic Bilbao i cupen.

Tidligere denne sesongen har Villarreal slått Atlético Madrid på hjemmebane (3-0) og holdt Real Madrid til uavgjort (1-1) på bortebane. Før kampen annonserte klubben at lagets stadion skifter navn fra Estádio El Madrigal til Estádio de la Cerámica.

Ivan Rakitic var for øvrig ikke med i Barcelona-troppen mot Villarreal, noe som har blåst liv i ryktene om at kroaten kan være på vei bort fra klubben i vintervinduet.

I søndagens øvrige La Liga-kamper ble det hjemmeseirer til Betis, som slo Leganés 2-0, mens Celta vant sin kamp mot Málaga 3-1. Athletic Bilbao og Alaves spilte 0-0.

