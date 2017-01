Langrennskomet snøt Johansen for seieren

Johansen vant lørdagens renn i Høydalsmo, og han var bare en skitupp fra å vinne igjen søndag. Buffard kom langt, langt bakfra og knep seieren i spurtduell.

Ett tidels sekund skilte Johansen fra dobbeltseier i helgen. Som lørdag var det med jevnt gode prestasjoner i bakke og spor at han hevdet seg i teten. Han var nummer 13 etter hopprennet og noterte niende beste langrennstid.

Det ble strålende norsk laginnsats søndag. Sindre Ure Søtvik og Jan Schmid ordnet dobbeltseier i bakken og gikk først ut i langrennet. Der gikk det ikke like fort, men det holdt til 5.-plass for Schmid og 6.-plass for Søtvik.

