Løseth med godt utgangspunkt i Maribor-slalåmen

For første gang i det nye året kom Løseth seg helt til mål i en første omgang. I midtuken kjørte hun ut i slalåmrennet i Zagreb, mens hun lørdag led samme skjebne i storslalåmen i Slovenia. Begge ganger endte hun på innerski.

Søndag hadde Spjelkavik-alpinisten for det meste god kontroll. Hun hadde et langt skjær i starten, men ristet det av seg og lyktes med å sette en god avslutning.

Løseth er 56 hundredels sekund bak Shiffrin. Den amerikanske slalåmdronningen leder rennet med 17 hundredeler på Wendy Holdener fra Sveits. Svenske Frida Hansdotter er nummer tre.

- Et fint grunnlag for finaleomgangen. I tillegg er det første målgang for Nina i 2017. Det tar vi med oss, sa NRK-kommentator Thomas Lerdahl.

- Hun var litt forsiktig ut fra starten av, men fant rytmen etter et lite feilskjær. Hun fulgte bra opp og klarte å øke takten mot slutten selv om hun kunne vært enda mer presis på kantene på den siste tredelen, mente statskanalens alpinekspert Paul Arne Skajem.

Ikke perfekt av Shiffrin

Maren Skjøld har tatt store steg denne sesongen. 23-åringen ligger på en foreløpig 14.-plass og er 1,55 sekund bak teten.

- Hun var litt ruglete i henget, men der er det også et vanskelig underlag som gjør at man fort kommer i ubalanse. På den siste flata inn til mål er hun i farta, sa Skajem om Skjølds første omgang.

Shiffrin jakter sin 24. slalåmseier i karrieren, men 21-åringen hadde ingen fantastisk omgang i Maribor.

- Hun kjørte rytmisk fint i starten, men jeg har sett henne bedre i henget før. Det var litt for mye ubalanse der, men hun er flink til å holde farten, sa Skajem.

Veronika Zuzulova, en av de store slalåmprofilene, var blant dem som kjørte ut i første omgang.

Finalen starter klokken 12.15.

(©NTB)