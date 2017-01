Imponert Conte henter Aké tilbake

Aké var i utgangspunktet leid ut til Bournemouth ut sesongen, men blir stående med ti opptredener i Premier League for klubben til Joshua King.

Før Chelseas 4-1-seier mot Peterborough i FA-cupen søndag bekreftet klubben at Aké returnerer til London. Ifølge klubbens Twitter-konto mener Conte at den målfarlige forsvarsspilleren har vist at han fortjener å være en del av Chelsea-troppen. Italieneren sier videre at Aké kan bekle flere posisjoner i hans system.

Aké, som kom til Chelsea fra Feyenoord som 16-åring i 2011, scoret tre seriemål i løpet av tiden under Eddie Howe.

- Han har gjort det så bra. Det er lettere sagt enn gjort å si at vi skal rekruttere en spiller som holder samme nivå som Nathan, sa Howe lørdag, ifølge BBC.

Bournemouth gikk på et 0-3-tap i FA-cupen mot Millwall lørdag, uten Aké.

(©NTB)