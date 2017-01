Weng skuffet over smørebommen

Weng mistet sammenlagtledelsen til Stina Nilsson før Tour de Ski skal avgjøres i monsterbakken Alpe Cermis. Den norske jenta kom inn 17 sekunder bak den svensken på den nest siste etappen av touren lørdag.

- Jeg skulle gjerne hatt bedre feste. Det var hardt og tungt. Jeg prøvde å stå på, men jeg har aldri gått så mye fiskebein i denne løypa her. Jeg er skuffet, var konklusjonen til 25-åringen.

- Jeg skulle gjerne vært med helt inn og ikke tapt 17 sekunder på slutten. Jeg hadde ikke mer å gå på mot slutten, så jeg er bitte litt skuffet, men det ble for mye gåing på armene. Det er kjedelig at jeg tapte så mye når jeg virkelig følte meg bra, la hun til.

Ingen etappeseirer

Etter en nølende åpning på touren på grunn av sykdom i oppladningen hadde Weng ledertrøya i Cavalese lørdag, til tross for at hun ikke har noen etappeseirer så langt.

- I går var det Diggins som var utrolig god nedover. Dagen i dag blir for tung når man må gå så mye fiskebein. Man må ha feste i denne løypa. Jeg skal egentlig være fornøyd med at jeg gjør det såpass bra, sa Weng, som er lei av ting ikke går hennes vei.

- Det har vært mye stang ut for min del de siste årene, så jeg er litt skuffet. Nå er det andre som gjør det bra, så det er moro for dem. Jeg måtte tenke positivt, men jeg hadde ikke trodd at jeg skulle gjøre det så bra etter en runde.

- Godt gjort

Hun håper at smørerne er tilbake på sitt vante nivå til avslutningsetappen søndag.

- Det var tungt for hodet i dag. Man må kjempe det man kan, men det er ny dag i morgen, så får vi håpe at det går bedre da. Smørerne gjør alltid en god jobb ellers, men i dag er jeg skuffet, sa hun.

Kathrine Harsem kom inn til 12.-plass, og smeller til mot de norske smørerne.

- Jeg hadde lyst til å være oppe der i dag. Det er drit kjipt. Jeg er veldig skuffet. Ski er utendørsidrett, men det må da være mulig å smøre bra ski. Det er godt gjort, synes jeg, sa Harsem.

For Weng sin del har hun nå 19,2 sekunder å ta igjen på Nilsson opp alpinbakken.

- Det blir spennende og tøft og hardt og alt det. Det går som det går. Hun var seks minutter bak Therese (Johaug) i fjor, men nå er hun bedre enn i fjor, så vi får se. Heldigvis går jeg ikke først ut, avslutter det største norske sammenlagthåpet.

