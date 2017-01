Vålerenga forlenget med DNB

Avtalen er videreføring av den tidligere avtalen som ble skrevet under i 2013, men er utvidet på flere områder.

- DNB har vært en solid og viktig partner for Vålerenga siden 2013, og vi er svært takknemlig for at de gir oss fornyet tillit i flere år fremover. Avtalen er den klart største vi har på alle områder, og det gir oss en trygghet og forutsigbarhet i det arbeidet som nå ligger foran oss, sier daglig leder i Vålerenga Fotball Erik Espeseth i en pressemelding.

Supporterne kan blant annet vente seg nye betalingsløsninger på Vålerengas nye stadion.

- Vipps er den nye måten å betale på, og strekker seg langt utover vennebetaling. På ny stadion skal det blant annet tilrettelegges for betaling med Vipps for billetter og i utsalgsstedene, forklarer Forberg.

