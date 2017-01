Smøresjefen måtte beklage

Sist det skjedde var vel i VM i Falun etter 10-kilometeren for kvinner der de norske bommet totalt med smurningen.

- Vi ønsker alltid å levere det beste utstyret, jeg ønsker ikke å stå her og snakke med dere. Det er bare å beklage at utøverne følte at de ikke fikk det beste utstyret, men vi gjør tross alt vårt beste, sa Nystad.

Til tross for tilbakemeldingene fra utøverne og at TV-bildene viste glipptak og mye bruk av unødvendig fiskebein, så var det akkurat samme smurning under skiene til herrene.

- Det er veldig viktig å lytte på tilbakemeldingene til løperne. Vi må gå på det som tester best, sa Nystad.

Vanskelig å si

Han fortalte at det ble brukt klister med tørrvoksdekning.

- Det er vanskelig å si noe om det bare var skiene. Når vi har et så stort lag, så er det av og til noen som sliter. Martin (Johnsrud Sundby) gikk på akkurat det samme og hadde OK ski. Det ble ikke gjort noen endringer til herreløpet. Det er jeg som er med og tester, og jeg gikk tre runder på samme smurningen uten et eneste glipptak, og da så vi ingen annen løsning enn å fortsette med det samme, sa landslagssjef Vidar Løfshus.

- Men både Heidi og Ingvild har gitt uttrykk for at de hadde dårlig ski i dag, og vi kan ikke nekte for det. Det er sånn det er.

Forstår ikke

Sveriges kvinnetrener Ole Morten Iversen forstår ikke helt hvorfor de norske slet såpass med skiene sine.

- Jeg registrerte at noen av utøverne hadde glatte ski, og det skal være unødvendig. Det skal ikke være noe problem å få feste på skiene på dette føret, altså. Jeg er ingen ekspert, men jeg gikk en tur selv, og jeg smurte bare med blå ekstra og hadde spikerfeste. Det kan være noe med slitasje, at det er gjort for dårlig grunnarbeid. Det må dere spørre smørerne om, dette vet de bedre enn meg, sa Iversen.

(©NTB)