Sæterøy får wildcard til X Games

Juniorlandslagsutøveren gjorde trikset med en av de høyeste vanskelighetsgradene i Big Air (1440 safety grab) under lørdagens konkurranse. 19-åringen har også sikret seg to tredjeplasser tidligere denne sesongen ved hjelp av det trikset.

- Jeg er så glad nå, så jeg vet ikke helt hva jeg skal si, sa en lettet Sæterøy rett etter det ble klart at han hadde fått den gjeve startplassen i X-Games.

- Eirik har hatt en fantastisk sesong så langt. Han leverte et fantastisk hopp under perfekte forhold. Dette gjorde at vi uten tvil så tidenes nivå i en Big Air-finale i Norge, sier sportssjef i freeski i Norges Skiforbund, Christopher Frankum.

Christian Nummedal fra Hakadal ble nummer to i lørdagens konkurranse. Svenske Oliwer Magnusson tok tredjeplassen.

(©NTB)