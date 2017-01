Rooney tilbake for United

Rooney har ikke spilt på tre uker på grunn av en muskelskade, men Mourinho bekreftet fredag at spissen vil starte mot Reading. Bortelaget ledes av den gamle United-helten Jaap Stam.

Rooney trenger kun ett mål for å utligne Bobby Charltons rekord på 249 scoringer for United. Den rekorden har stått i mer enn 40 år.

Med Rooney tilbake kan Mourinho krysse ut den siste spilleren på skadelisten.

- Vi har ingen skader, sa portugiseren.

- Ingen skader! Vi har 27 spillere og ingen skader.

Bedre enn van Gaal

Et skadefritt lag var noe Louis van Gaal bare kunne drømme om i sin tid United-manager, som startet i 2014 og ble avsluttet da han ble sparket noen dager etter FA-cup-triumfen i mai i fjor.

Selv i en tid der man har store og dyre tropper, var United-krisen så stor forrige sesong at van Gaal på et tidspunkt ikke hadde elleve førstelagsspillere tilgjengelig. Han ble da nødt til å bruke uerfarne unggutter eller spillere som ikke var i kampform.

I en Premier League-kamp, mot Bournemouth i desember 2015, ga van Gaal to backer sin debut, mens uerfarne Paddy McNair dannet resten av forsvarsfireren sammen med Daley Blind.

Innen da var det allerede flere som stilte spørsmål om hvorfor United hadde så mange skader. Tidligere assistent Mike Phelan, som ble sparket som Hull-manager denne uken, skyldte på van Gaals fysiske regime.

Som kontrast ser Mourinho ut til å styre et skadefritt og fornøyd United-mannskap, til tross for at de er utenfor topp fire i serien med sin sjetteplass og seks strake seirer.

Mourinho er glad for at han har sluppet unna de store skadeproblemene i løpet av sine seks første måneder som United-manager.

13 strake

- Vi har ikke hatt store problemer med det så langt. Vi har hatt et normalt antall skader som skjer fra tid til annen, men akkurat nå har vi ingen. Vi har alle tilgjengelig bortsett fra Eric Bailly, som er i afrikamesterskapet, sa Mourinho.

- Jeg liker spillerne mine veldig mye. Ikke bare spillerne, men kombinasjonen mellom dem som spillere og personer. De er veldig gode karer, og jeg liker å jobbe med dem, la han til.

United begynte sesongen med å vinne Community Shield og sine første tre ligakamper. Deretter kom kun én seier på de neste sju kampene, inkludert et ydmykende 0-4-tap mot Mourinhos gamleklubb Chelsea, som nå er serieleder.

Men siden november har Manchester United vært ubeseiret i 13 strake kamper.

