Rooney tangerte Charltons målrekord

Rooney noterte seg for sin 249. scoring allerede etter sju minutter. Juan Mata vippet ballen inn foran mål, og der var Rooney og forlenget ballen med kneet og i mål.

- Det er et stolt øyeblikk å gjøre det i en så stor klubb som Manchester United. Jeg er beæret. Dette var ikke noe jeg kunne forestille meg. Man tenker ikke så langt fram i tid. Men jeg har vært i klubben lenge, den har en stor plass i livet mitt og det er en ære å være helt der oppe med Sir Bobby, sa Rooney til BT Sport etter kampen.

15 minutter ut i kampen var han frempå igjen. Denne gangen som servitør. Et veggspill med Anthony Martial sendte franskmannen alene med Reading-keeper Ali Al-Habsi. Martial satte ballen i det lengste hjørnet.

Resten av kampen hadde United full kontroll. Og etter 75 minutter kom kampens tredje scoring da Marcus Rashford fikk en flott pasning fra Michael Carrick. Alene med Al-Habsi var han kald.

De to skulle møte hverandre igjen. Reading-keeperen bommet på ballen under press fra Rashford, og unggutten satte inn kampens fjerde mål og sitt 14. mål for klubben.

Stjernene fikk hvile

Mot slutten av kampen slapp José Mourinho også innpå Bastian Schweinsteiger, til store jubel fra hjemmefansen. Den tyske veteranen har fått svært begrenset med spilletid under den portugisiske manageren.

Både Zlatan Ibrahimovic og Paul Pogba fikk hvile under lørdagens oppgjør.

Manchester United har nå spilt 14 kamper uten å tape. De åtte siste kampene er vunnet. Det er Mourinhos beste seiersrekke siden 2006 i Chelsea.

- Vi spilte bra, men ikke bedre enn i noen av kampene som vi ikke har vunnet, sa Mourinho, som venter på at Charltons målrekord skal ryke.

- En mer spesiell dag vil komme. Det var fantastisk, men jeg vil ha ett mål til. Han er en fantastisk fyr i gruppa, og alle vil at han skal få det til.

- Vi er alle mennesker

Reading, med tidligere United-spiller Jaap Stam som manager, har hatt en god sesong i mesterskapsserien. Klubben ligger kun seks poeng bak Newcastle i kampen om direkte opprykk. Stam vant tre ligatitler i Manchester United på like mange sesonger. I tillegg ble det triumfer i FA-cupen og mesterligaen i 1999. Men i hans tilbakekomst på Old Trafford ble motstanden for tøff.

- Det er en lærepenge for laget mitt. Man må starte aggressivt mot et lag som dette, hvis ikke må man betale dyrt. Vi startet bedre i 2. omgang, men vi skapte ikke mange sjanser. Motstanderen har mye kvalitet, ferdigheter og fart på topp, sa Stam, som innrømmet at laget startet nervøst.

- Det kan handle litt om sceneskrekk. Men vi er alle mennesker, vi har følelser. Man kan ikke programmere dem som datamaskiner.

(©NTB)