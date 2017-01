Legen ramser opp tre årsaker bak Johaugs dopingprøve

Det var i september at Johaug tok i bruk leppekremen Trofodermin etter å ha fått den av Bendiksen. Ikke bare inneholdt den det forbudte stoffet clostebol, men det meste tyder på at den også var tydelig merket med en dopingadvarsel.

Johaug testet positivt, og hun er for tiden suspendert i påvente av at saken skal behandles av domsutvalget i Norges Idrettsforbund.

Ifølge VG har Bendiksen kommet med tre hovedårsaker under sitt avhør med Antidoping Norge. Han skal ha forklart at han hadde personlige problemer knyttet til sykdom i nær familie, som gjorde at han forlot Livigno for å reise hjem til Norge 5. september.

Legen har også forklart at han på samme tid måtte følge opp Hans Christer Holunds skulderskade. Landslagsutøveren hadde fått skulderen ut av ledd etter et fall i Stelvio.

Bendiksen oppgir også at han mandag 5. september, dagen etter at Johaug startet behandlingen av sin solbrente leppe, holdt et foredrag for norske medier om bruk av astmamedisin.

Han har forklart at alle disse tre faktorene stresset ham og førte til den skjebnesvangre Johaug-tabben.

Antidoping Norge har lagt ned påstand om 14 måneders utestengelse for Johaug. I slutten av måneden skal saken behandles i idrettsforbundets domsutvalg.

