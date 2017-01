Kontiolahti overtar Tjumens verdenscuprenn

Russland ga før jul fra seg de tildelte internasjonale rennene i skiskyting denne vinteren, som følge av oppstyret rundt dopingavsløringene i McLaren-rapporten.

Den offisielle begrunnelsen var at dopingsnakket ville gjort at det sportslige ville kommet i bakgrunnen under renn i Russland.

Kontiolahti har lang erfaring som arrangør i skiskyting. VM ble arrangert der i 2015, og det var sist verdenscup der i mars 2014.

Verdenscuprennene avvikles i tiden 6.-12. mars. Det er fra før berammet IBU-cuprenn i Kontiolahti 2.-5. mars.

