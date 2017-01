Ingebrigtsen vant prisen for årets gjennombrudd

Ingebrigtsen tok et sensasjonelt EM-gull på 1500 meter i Amsterdam i juli.

- Filip ville gjerne vært med her, men jeg så for meg at det ville blitt mye fest og moro, så jeg sendte ham på treningsleir i Sør-Afrika, sa faren Gjert på humoristisk vis i sin takketale på vegne av sønnen.

Ingebrigtsen konkurrerte om prisen med Emil Iversen (langrenn), Marcus Kleveland (snowboard), Marte Olsbu (skiskyting), Silje Waade (håndball) og Karsten Warholm (friidrett).

