Håndball: Nok en svenskemiss for Norge

Forsvarsjobbingen var bedre enn i 29-37-tapet dagen før. Keeper Torbjørn Bergerud hadde ikke noen stor 1. omgang lørdag, men han reddet i hvert fall fem skudd.

Det var fem flere enn i fredagens kamp der Norge lå under 14-20 til pause. 22-åringen Bergerud ser ut til å ligge best an av de norske keeperne når det gjelder å få starte i VM.

Han stoppet på ti redninger på snaut 50 minutters spill lørdag.

Jevnt

Mandag reiser troppen til Nantes ute ved atlanterhavskysten. Der avgjøres puljespillet. De fire beste lagene går videre til cuprundene.

Norges gruppekamper:

12. jan.: Polen

14. jan.: Russland

15. jan.: Frankrike

17. jan.: Brasil

19. jan.: Japan

Etter den sterke fjerdeplassen i EM for et år siden, er det nå visse forventninger til Norge ute hos menigmann.

Gratisbillett

En trøblete oppkjøring med sykdom, skader og forfall har gjort inngangen til VM vrien. Kommer Norge seg videre fra gruppen som en av de tre beste, vil det være bra.

Og skulle keeper- og forsvarsspillet klikke sammen over noen dager, så kan det ende virkelig godt.

Likevel: Landslagssjef Christian Berge hadde nok gjerne sett at laget hans var litt lenger framme enn hva det er.

Norge deltar i sitt første VM siden 2011. Da ble det 9.-plass i Sverige. Denne gangen er det et frikort fra Det internasjonale håndballforbundet (IHF) som gir Norge sjansen.

I kvalifiseringen ble det tap mot Slovenia.

(©NTB)