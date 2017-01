Castilla vant uten Ødegaard

Det kan bety at en låneovergang nærmer seg for 18-åringen. Han var heller ikke i troppen til Real Madrids La Liga-kamp mot Granada lørdag. Stjernegalleriet vant 5-0.

Twitter-kontoen CastillaStats følger reservelaget til Real Madrid og Ødegaard tett, og folkene bak den tror at nordmannens tid i Castilla kan ha tatt slutt.

- Når det gjelder Ødegaard, er han ikke i troppen, ikke skadd etc. Tror det er trygt å anta at hans tid i Castilla kan være over, skrev CastillaStats på Twitter i opptakten til lørdagens kamp.

Castilla klarte seg bra i Ødegaards fravær. Et selvmål ga laget ledelsen etter 24 minutter. Joseba Muguruza utlignet fra straffemerket etter en knapp time, men da Castilla fikk straffe et kvarter før slutt sikret sønnen til Zinédine Zidane, Enzo Zidane, seieren med sin 2-1-scoring.

Ødegaard spilte 90 minutter for et reservepreget Real mot Deportiva Leonesa (tredje nivå i Spania) i forrige cuprunde. Det skjedde i slutten av november. Han satt på benken i hele cupkampen mot Sevilla onsdag (3-0-seier).

De fleste var sikre på at Ødegaard skulle ut på lån i januar, men flere skader gjorde at han ble holdt tilbake. Nå kan det se ut som prosessen har fått fortgang. Nederlandske Heerenveen er av mange regnet som mest aktuell for et nærstående utlån.

