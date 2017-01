Bournemouth gikk på FA-cupsmell

Eddie Howe byttet ut hele startelleveren fra 3-3-kampen mot Arsenal i forrige serierunde i Premier League, og det straffet seg borte mot Millwall.

Hjemmelaget, som holder til på tredje øverste nivå i England, tok ledelsen ved Steve Morrison etter 26 minutter da han satte ballen bak Adam Federici i bortemålet.

Bournemouth klarte ikke reise seg etter sjokkstarten, og det var Millwall som presset i jakten på scoring nummer to. Den fikk vertene også fem minutter ut i den andre omgangen da jamaicaneren Shaun Cummings overlistet Federici.

Howe hadde latt Joshua King og flere andre sentrale spillere bli hjemme, og derfor hadde han ingen på benken som kunne snu kampen for Premier League-laget. I stedet satte Shane Ferguson inn 3-0 på overtid

Dermed må King og co. se FA-cupen fra sofakroken denne sesongen. Millwall er på sin side videre til 4. runde.

West Bromwich og Stoke ute

Der kan de møte mesterskapsserielaget Derby, som tok skalpen til Premier League-laget West Bromwich lørdag. Matt Phillips sendte hjemmelaget oppskriftsmessig i ledelsen på The Hawthorns etter 35 minutter, men to kjappe scoringer av Darren Bent og Tom Ince i annen omgang snudde kampen for bortelaget.

Stoke er også ute av FA-cupen etter å ha tapt 0-2 mot Wolverhampton, som holder til på nest øverste nivå. Hélder Costa og Matt Doherty scoret for "ulvene".

Alexander Tettey og Norwich yppet seg mot Premier League-laget Southampton og sikret uavgjort på overtid. Virgil van Dijk sendte Southampton i ledelsen i første omgang, men Steven Whittaker utlignet fra straffemerket etter 52 minutter. Tettey og co. kjempet videre, men i det 67. minutt satte Maya Yoshida inn 2-1. Steven Naismith sikret likevel returkamp med sin 2-2-scoring på overtid.

"Norske" Hull videre

Adama Diomande og Markus Henriksen startet begge for Hull mot Swansea, og de er videre til 4. runde etter at Abel Hernández og Josh Tymon sikret 2-0-seier.

Everton og Leicester møttes også i 3. runde lørdag. Romelu Lukaku tuppet inn 1-0 etter timen spilt, men den regjerende seriemesteren kom tilbake. To scoringer av Ahmed Musa med fire minutters mellomrom sikret 2-1 og avansement for Claudio Ranieris menn.

Crystal Palace klarte ikke å score mot Bolton og må dermed legge inn en ny 3.-rundekamp i sitt allerede hektiske kampprogram.

Lincoln City, som holder til på nivå fem i England, imponerte også ved å tvinge fram en returkamp mot Ipswich, som spiller i mesterskapsserien.

Tidligere lørdag vant Manchester United 4-0 over Reading.

