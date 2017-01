Østberg skuffet og lei seg

Hun slet seg inn til 18.-plass på glatte ski og ble hektet av med 1.08 minutter av vinneren Stina Nilsson på lørdagens etappe.

Østberg datt ned til 4.-plass i sammendraget foran søndagens avslutning opp Alpe Cermis. Opp til ledende Nilsson er det blitt 1.23 minutter. Heidi Weng og Krista Pärmäkoski er også foran 26-åringen.

-Det var ikke sånn jeg håpet at dagen skulle bli. Det må jeg ærlig innrømme, sa hun.

-Når skjønte du at du ikke hadde feste?

-Jeg var offensiv fra start og hadde et ønske om å være med på å prege løpet, kanskje kjempe om seieren. Så ballet det på seg. Skiene kunne føles bedre, og etter hvert ble det til at kroppen ikke føltes så bra heller. Det er litt tungt å skjønne at sammenlagtsjansene ryker der etter hvert.

Kjedelig

Gjøvik-jenta ville ikke legge all skyld på smørerne heller.

- Jeg er ræva til å smøre ski selv, og jeg skal ikke skylde på smørerne. De gjør alt de kan, og så gjør vi alt vi kan, og så er det ikke alltid at man treffer helt. Det er klart at det er ekstra kjedelig når det er i en tour. Det føles tungt nå.

- Du fikk det i går med dårlig glid, og så var det kanskje enda verre i dag?

- Jeg skal ikke bare skylde på skiene. Det er kjedelig med stang ut. Jeg har vært enda mer skuffet i denne mixedsonen før, så det er det eneste positive jeg får ta med meg.

Lei seg

- Er du mest sint, bitter, skuffet eller lei deg?

- Det er litt kjedelig at sammenlagtmuligheten ryker. Jeg er mest lei meg. Det var dette løpet jeg hadde gledet meg mest til som enkeltløp, og i tillegg til at jeg var veldig bra med i kampen i om en pallplass. Jeg hadde helst trengt noen ekstrasekunder mot dem jeg hadde med meg.

- Hva blir planen opp slalåmbakken nå?

- Jeg skal gjøre så godt jeg kan og prøve å slå meg selv.

(©NTB)