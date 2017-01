Tande sulten på mer suksess

Med hettegenser ankom hoppukelederen matsalen. Der satte han seg sammen med resten av hopplandslaget, naturligvis, etter å ha hentet seg litt eggerøre og bacon akkompagnert av et glass juice.

Kongsberg-hopperen insisterte på at han hadde sovet godt den siste natta før duellen med Kamil Stoch om sammenlagtseieren skal avgjøres.

22-åringen har blitt superstjerne under hoppuka. Internasjonal presse får ikke nok av lysluggen fra Buskerud.

Familien på plass

Romkamerat Andreas Stjernen forsikret om at han ikke hadde forstyrret nattesøvnen til Tande.

Hoppukeleder Tande har virket tilsynelatende helt uberørt av presset og oppstyret som har oppstått under den tysk-østerrikske prestisjeturneringen.

Men Tande, som har både mor og søster på sletta i Bischofshofen fredag, innrømmet torsdag at all ventingen fredag kan føre til at han begynner å tenke mer på hva han faktisk står midt oppe i.

- Tankene kan selvfølgelig begynne å komme, dem gjør det i ny og ne. Det er umulig å unngå det, siden det alltid er snakk om det. Alle jeg snakker med, snakker om det. Det sniker seg inn i ubevisstheten, sa Tande etter en kvalifisering som satte en støkk i den norske leiren.

Skummel kvalik

Han ble tatt av et vindkast, fikk trøbbel med høyreskia og måtte jobbe voldsomt for å ta seg inn og lande trygt.

Kvalikhoppet, som var ubetydelig lengdemessig siden Tande var forhåndskvalifisert, ble målt til 121 meter.

Norges nye hoppstjerne må hoppe atskillig lenger om han skal beholde ledelsen og sikre seieren i fredagens renn.

Først 16.45 setter første hopper utfor i Paul Ausserleitner-bakken. I gammel, klassisk barne-TV tid vet vi om Norge har fått sin første hoppukeseier siden Anders Jacobsen gikk til topps i 2007.