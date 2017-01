Stam foran United-møte: - Handler ikke om meg

Den 44 år gamle nederlenderen vant tre ligatitler på like mange sesonger som Manchester United-spiller. I 1999 bidro han i tillegg til seier i FA-cupen og mesterligaen.

Utgivelsen av nederlenderens selvbiografi ble samtidig kimen til en konflikt mellom Stam og daværende manager Alex Ferguson. Enden på den visa ble at nederlenderen ble solgt til italienske Lazio.

Stams minner fra Old Trafford er mange, men lørdag må de legges til side. Da skal han forsøke å føre Reading videre i FA-cupen på bekostning av gamleklubben. Det ser den gamle midtstopperkjempen på som en vanskelig, men ikke umulig oppgave.

- Vi sier ikke at vi er sjanseløse. Alle har en sjanse. Denne kampen handler ikke om meg, men om at Reading skal møte Manchester United, sier han til klubbens nettsider.

Umiddelbar suksess

44-åringen ble ansatt som Reading-manager før årets sesong – hans første hovedtrenerjobb noen gang. Suksessen har ikke latt vente på seg.

Reading har i øyeblikket kun to klubber foran seg på tabellen i den engelske mesterskapsserien og snuser på plassene som gir direkte opprykk til neste sesongs Premier League.

Spørsmålet er hva Stams mannskap kan få til mot et Manchester United-maskineri som synes å virke stadig mer velsmurt under José Mourinho. Sju strake seirer i alle konkurranser er fasiten foran lørdagens FA-cupkamp på eget gress.

United er i tillegg regjerende FA-cupmestre, og vil neppe gi fra seg tittelen uten sverdslag. Samtidig er det ventet at manager Mourinho kommer til å spare flere spillere lørdag.

Elsker klubben

Reading-manager Stam er opptatt av at spillerne hans skal gripe sjansen og nyte den opplevelsen som nå ligger foran spillerne hans.

- Selvfølgelig ser vi fram til dette. Dette var en strålende trekning både for meg og spillerne, sier han.

- Å spille på Old Trafford foran 80.000 tilskuere i FA-cupen, en konkurranse alle ønsker å gjøre det bra i, og for et trofé alle vil vinne, vil bli veldig fint, tilføyer 44-åringen.

Han har fortsatt følelser for sin gamle klubb.

- Det blir godt å komme tilbake til Manchester. Jeg elsker fortsatt klubben, jeg elsker fansen og hadde en fin tid der, sier Stam.

Så vil lørdagens vise hvor mye trøbbel den ferske manageren kan skape for sin gamle arbeidsgiver.

(©NTB)