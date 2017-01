Sparket Åsane-trener blir assistent i Glimt

Kjetil Knutsen (48) har hatt suksess i Åsane i 1. divisjon de siste årene, men fikk ikke fornyet tillit i klubben. Han ble erstattet av Mons Ivar Mjelde i fjor høst.

Mjelde er en gammel kjenning av klubbens mektige styremedlem Roald Bruun-Hanssen fra tiden i Brann.

Knutsen påsto at det lå personlige motiv bak avskjedigelsen i Åsane, og ga Bruun-Hanssen mye av skylden for at ting ble som det ble.

Knutsen har vært linket til den ledige jobben i Kongsvinger, men fredag ble det klart at 48-åringen reiser til Bodø og blir assistenttrener for Bodø/Glimt, som rykket ned fra eliteserien sist sesong. Kontrakten strekker seg ut 2018-sesongen.

Dermed erstatter han en annen bergenser i jobben som assistent i Glimt. Tom Mangersnes forlater Glimt for å bli assistent i nettopp Åsane kommende sesong.

- Bodø/Glimt er en spennende klubb med en sterk tradisjon. De hører hjemme i den øverste divisjonen og jeg ønsker å være med å bidra slik at klubben er tilbake allerede i 2018, sier Knutsen til Glimts nettsider.

