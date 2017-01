Preston-manager ønsker seg ny cupsmell

Sju år er gått siden Grayson ledet Leeds til en oppsiktsvekkende 3. rundeseier på Old Trafford. Den gang hadde Leeds tilhold på tredje nivå i engelsk fotball.

Lørdag leder Grayson et Preston-lag som tar imot Arsenal på hjemmebane i FA-cupen. Igjen øyner 47-åringen en skalp som vil gi gjenklang i fotballmiljøet. Han synes samtid det er vanskelig å sette en eventuell seier opp mot det han opplevde på Old Trafford.

- Som Leeds-fan og Leeds-manager tror jeg ikke det å vinne på Old Trafford kan erstattes av noe, men å slå Arsenal vil være helt der oppe, fordi de er et av de beste lagene i landet, sier han.

Grayson har skapt cuptrøbbel for et Premier League-lag allerede denne sesongen. I september ble Joshua Kings Bournemouth slått ut av ligacupen.

Uten Beckford

I ligaen ligger Preston, som har et av mesterskapsseriens laveste budsjetter, på 11.-plass. Samtidig er Graysons lag så absolutt i brukbar form. Kun én av de seks siste kampene har endt med tap.

Tapet kom mot Leeds 2. juledag. Den kampen endte 1-4, og på toppen av det hele pådro måltyven Jermaine Beckford seg sitt andre røde kort på like mange kamper. Det betyr at mannen som scoret vinnermålet for Leeds i cupsensasjonen mot Manchester United for sju år siden, må stå over møtet med Arsenal lørdag.

Til den kampen mønstrer trolig også gjestene et redusert mannskap. Manager Arsène Wenger har signalisert at han vil hvile flere nøkkelspillere, blant dem Alexis Sánchez og Mesut Özil.

Welbeck tilbake?

Danny Welbeck kan være tilbake på banen etter at han pådro seg en kneskade mot Manchester City i mai i fjor.

- Han ønsker å spille, men Danny er bevisst på at han må bruke tiden som trengs. Han kom tilbake etter en lang skade og fikk et nytt tilbakeslag, så han har lidd mye, sier Wenger.

Arsenal-miljøet hungrer etter en ligatittel, men Wengers mannskap er også denne sesongen havnet på etterskudd. I mesterligaen venter vanskelige utslagskamper mot Bayern München.

Wenger avviser at FA-cupen vil bli nedprioritert noe med tanke på andre viktige oppgaver som venter.

- Den (FA-cupen) er en viktig prioritet for oss. Vi har historisk sett vist at vi bryr oss om den, og det er en viktig konkurranse for alle, sier han.

Arsenal vant FA-cupen både i 2014 og 2015.

