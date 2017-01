Mourinho vil ha videodømming

- Vi har brukt for det. Profesjonelle skal ikke tape eller vinne kamper eller titler fordi man avviser utvikling, sier portugiseren til fifa.com.

- Dessuten har dommere bruk for det og fortjener beskyttelse. De har bruk for teknologien for å hjelpe dem, beskytte dem og støtte dem, legger han til.

Tidligere har blant andre Real Madrid-sjef Zinédine Zidane og midtbanestjernen Luka Modric uttalt seg kritisk til videodømming. De stiftet bekjentskap med teknologien under VM for klubblag.

- Min personlige mening er at det kan skape forvirring, men hvis det er FIFA sin fremgangsmåte må vi venne oss til det, sa Zidane.

