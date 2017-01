Lorentzen til historisk EM uten press

Fana-løperen, som har løftet seg mange hakk mot verdenstoppen, senket nylig sin personlige rekord på 500 meter til sterke 34,87 under verdenscupløpene i Astana. Den slags tider blir det neppe i Heerenveen, men landslagstrener Sondre Skarli er optimistisk på Holmefjord Lorentzens vegne.

- Det er uhyre tett og jevnt i sprint om dagen, men topp fem er det mulig å klare, sier han til NTB.

Sprint-EM arrangeres for aller første gang. Mesterskapet innledes med 500 og 1000 meter for menn fredag. Lørdag avgjøres medaljekampen for Holmefjord Lorentzen og rivalene med tilsvarende program, mens kvinnene skal gå sine konkurranser lørdag og søndag.

Mye mer inne

Landslagstrener Skarli mener Holmefjord Lorentzens gode innledning på sesongen gir en solid porsjon trygghet foran mesterskapet som nå venter.

- Håvard kan senke skuldrene. Han vet nå at det er normale er mer godt nok, og at han ikke behøver å overgå seg selv hele tiden, sier han.

Skarli tror samtidig ikke vestlendingen har vist noe i nærheten av hva som bor i ham så langt.

- Jeg tror han har veldig mye mer inne. Jeg har sagt det tidligere, og sier det gjerne igjen. Håvard er en uslepen diamant. Bare vi får jobbet litt mer med ham, vil han skinne enda mer, sier landslagstreneren.

25. og 26. februar er det sprint-VM i Calgary. Der tror Skarli på rekordtider.

- Jeg tror Håvard kan gå ned mot 34,5 på 500 meter. På 1000 meter har han norgesrekorden på 1.07,9. Jeg tror han kan klare 1.07 blank, og det er det ikke så mange som har gjort før ham, sier han.

Bøkko norsk håp

Hege Bøkko er det norske håpet blant kvinnene i helgens sprint-EM. Hol-jenta er ifølge landslagstreneren kapabel til å melde seg i øvre del av resultatlista.

- Målet er topp seks, men det kan bli enda bedre, sier han.

- Medalje?

- I beste fall, men da må mye klaffe. Muligheten er der, men det er mange sterke løpere på start, minner Skarli om.

Allround-EM avvikles også i Heerenveen i helgen. Der er Sverre Lunde Pedersen og Ida Njåtun Norges fremste håp.

(©NTB)