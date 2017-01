Kulda utsatte VM-generalprøve

Gradestokken i byen som er vertskap for ski-VM senere i vinter viste 23 minusgrader, melder Trønder-Avisa. Dermed var det ikke forsvarlig å gjennomføre de planlagte konkurransene.

Langrennsledelsen har signalisert at sprinten i Finland blir en del av grunnlaget for VM-uttaket som skal gjøres senere denne måneden. Derfor var det knyttet stor spenning til utfallet av fredagens renn.

Skandinavisk Cup-arrangørene i Lahti har åpenbart også sett viktigheten av få avviklet sprintrennene. Etter fredagens avlysning kom det raskt beskjed om at sprinten flyttes til lørdag, mens lørdagens distanserenn over 10 og 15 kilometer klassisk skyves til søndag.

Søndag skulle det vært fellesstarter med skibytte i VM-byen, men disse rennene strykes.

– Det er 23 minusgrader, så det er riktig at det ikke skal konkurreres i dag. Samtidig mener vi det er en veldig god løsning at sprinten ikke avlyses, da det er den som er viktigst for flest i helga, sier Stige Rune Kveen til lokalavisen.

Han er i Finland som trener for Tomas Northug.

Over 100 norske seniorløpere er på start i Lahti - blant dem store deler av det norske sprintlandslaget. Dermed blir det meget høyt nivå på rennet.

VM-sprinten 23. februar går i fri teknikk, og det samme gjør lørdagens renn.

