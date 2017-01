Henriksen til Hull på permanent basis

Henriksen har signert en to og et halvt år lang avtale, melder Hull på sine nettsider.

Allerede da den norske landslagsprofilen ble hentet til England i fjor høst, ble det signalisert tydelig at ambisjonen var å gjøre avtalen permanent så fort overgangsvinduet åpnet i januar.

- Det føles veldig bra, sa Henriksen etter at overgangen var på plass fredag.

- Den første måneden min her brakte med seg mange nye ting – ny klubb, nye lagkamerater, nytt hus og et nytt barn. Nå føles det bra at avtalen er gjort permanent, tilføyer han.

God følelse

Henriksen har slitt med å få spilletid den siste tiden, men verker etter å bidra.

- Nå vil jeg gjerne vise kvalitetene mine på banen. Premier League er mange skritt opp fra den fotballen jeg er vant til å spille. Formen min har vært opp og ned så langt, men forhåpentligvis klarer jeg å vise alle mitt beste, sier han – og legger til:

- Jeg har en veldig god følelse rundt denne klubben og dette stedet.

Portugisiske Marco Silva ble tidligere denne uken presentert som ny manager i Hull. Han erstatter sparkede Mike Phelan. Henriksen ser fram til å lære sin nye sjef å kjenne.

- Treningene er veldig bra, med høy intensitet, og han er veldig klar på hvordan han ønsker at vi skal spille, sier trønderen.

- Han ønsker å få oss til å jobbe sammen som et lag, og han er tydelig på at vi skal kjempe denne kampen sammen. Vi kjemper mot det samme målet, tilføyer han.

FA-cup neste

Hull ligger sist i Premier League etter 20 serieomganger. Tre poeng skiller opp til Crystal Palace over streken.

Lørdag skal Henriksen og lagkameratene møte Swansea i FA-cupens tredje runde. Det blir nordmannens første smak av den gjeve turneringen.

- Det er den viktigste cupen, så jeg håper vi klarer å slå Swansea. Swansea er et bra lag, som er i omtrent samme situasjon som oss. Det bør bli en interessant kamp, sier han.

