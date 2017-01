Alpinstjerne vurderer helomvending

Den dobbelte OL-mesteren valgte å stå over hele forrige sesong. I oktober i fjor kom så beskjeden om at Maze hadde tatt avgjørelsen om at karrieren var over. Som en gest til fansen ville hun likevel stille til start i kommende helgs verdenscuprenn i storslalåm på hjemmebane i Maribor.

To dager før den bebudede avskjeden åpner imidlertid 33 år gamle Maze for at karrieren likevel kan komme til å bli forlenget.

- I den menneskelige naturen ligger muligheten for å tenke gjennom ting på nytt, sier hun i et intervju med det amerikanske nyhetsbyrået AP.

- Man kan alltid endre mening. Kroppen min er ikke i stand til å klare ti nye år, men kanskje to, tilføyde Maze.

33-åringen hevder at hun i fjor høst følte seg presset til å ta en avgjørelse om framtida etter å ha hatt et hvileår.

- Alle forventet en avgjørelse fra meg i løpet av året, så jeg måtte avholde en pressekonferanse og ta en beslutning, sier alpinstjernen.

I 2014 tok hun Slovenias første og eneste gull i et vinter-OL noen gang ved å dele utforseieren i Sotsji med sveitsiske Dominique Gisin. Seks dager senere doblet Maze gullfangsten med seier også i storslalåmrennet.

Nå frister det å se mot et nytt OL – i sørkoreanske Pyeongchang neste vinter.

- Det kommer an på omgivelsene, det handler ikke bare om meg, sier Maze, som har støtte av sin personlige trener og kjæresten Andrea Massi.

- Jeg støtter Tina. Jeg skyver henne ikke i én retning, dette er hennes avgjørelse, sier italieneren.

Dermed vil tiden vise om Maze også kommer på start på hjemmebane i Maribor om ett år.

<p>(©NTB)</p>