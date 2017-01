Vålerenga-veteranene tok farvel med Jordal

Det ble en målløs 1. periode hvor Storhamars spillere hang godt med på notene og faktisk hadde flest målsjanser, men klarte aldri å overliste en god Tommy Lund.

Storhamar med blant andre Ole Eskild Dahlstrøm på laget var noe tynnere besatt. Derfor kunne hjemmelaget ta fullstendig over i den siste perioden ettersom kreftene tok slutt hos gjestene.

Marius Rath scoret to ganger, mens Petter Thoresen og nåværende Vålerenga-trener Roy Johansen økte til 3-0 og 4-0. Morten Fjeld sto for gjestenes to trøstemål.

For Vålerenga spilte foruten målscorerne også Espen "Shampo" Knutsen.

Senere var det seriekamp mellom Vålerenga og Storhamar. Lørdag spiller Vålerenga sin siste kamp på OL-arenaen fra 1952. Sesongen 2018 skal innledes i en ny hall.

