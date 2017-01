Terry-straffer sendte USA til finale

Selve kampen endte 3-3 etter at USA misbrukte et straffeslag på stillingen 3-2 i siste periode. I forlengningen hadde USA tre kjempesjanser til å avgjøre, men kom ikke nærmere enn Joey Andersons skudd i tverrliggeren.

Dermed måtte avgjørelsen falle i straffeslagkonkurranse. Etter tre straffeslag hver ledet Russland 1-0, etter fire ledet russerne 2-1. Men i junior-VM er det best av fem, og da sto det 2-2.

Dermed gikk man videre til vinn-eller-forsvinn-runder der det var fritt fram for gjenbruk av straffeskyttere. Først scoret Denis Gurjanov for Russland, Terry for USA. Men så reddet Tyler Parsons straffeslaget til Alexander Polunin, og Terry avgjorde.

Spenning

USA slo Russland i gruppespillet og vant sin gruppe med full pott, men havnet under to ganger i onsdagens semifinale. Kiril Kaprizov gjorde 1-0 og Gurjanov 2-1. Colin White og Luke Kunin utlignet hver sin gang, før White sendte USA foran for første gang.

Clayton Keller misset et straffeslag i 3. periode (Ilja Samsonov reddet glimrende med snapphansken) før Gurjanov utlignet til 3-3 og duket for den videre dramatikken.

Fire strake

Gurjanov scoret på Russlands første straffeslag, og med norske regler (eller NHL-regler) ville det holdt til finaleplass ettersom det sto 1-0 etter tre runder.

USA misset sine tre første straffeslag, men scoret på de fire siste ved Terry, Jeremy Bracco, Terry og Terry igjen.

Motstander i torsdagens finale blir enten vertslandet Canada eller Sverige, som vant den andre gruppen med full pott. Svenskene har vunnet alle sine 40 gruppekamper i junior-VM de ti siste årene, men det er fem år siden forrige VM-tittel.

(©NTB)