Scheie bekymret for FA-cupen

Han har selv kommentert engelske FA-cupfotball i en årrekke, ikke minst en rekke finaler. FA-cupens 3. runde spilles i helgen. Allerede fredag møtes West Ham og Manchester City.

-Det er blitt så dyrt at ingen kjøper FA-cupen, sukker Scheie.

-De er kyniske der borte, for de kjører opp prisen i Norge, siden de vet at interessen for engelsk fotball i Norge er noe du ikke finner i noe annet land. De er ikke i nærheten i Danmark eller Sverige, selv det er litt spesielt i Sverige med Zlatan Ibrahimovic, sier Scheie til NTB.

Han mimrer tilbake til da NRK sendte tippekamper fra balløya.

-I årene med tippekampene var det tydelig at det var i Norge interessen var størst. Selv lokalavisene var over og laget side på side med forhåndssaker. Det var jo en høytid hjemme hos folk hver lørdag klokken 16 med pling, grøt og alt sammen, sier Scheie.

Det er ikke noe nytt av pengene rår i TV-rettighetsmarkedet. Allerede i 1990 mente NRK det kostet for mye å sende omkampen i FA-cupfinalen mellom Manchester United og Crystal Palace. Den kampen snappet i stedet TVNorge.

Samme kanal brøt NRKs monopol på FA-cupen da de sikret seg rettighetene i 1994/95-sesongen. Da var det Scheies gode venn Hallvard Flatland som kunne kommentere FA-cupfinalen.

