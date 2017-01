NRK-ekspert: - Det virker ikke som noe biter på Tande

Nå tror NRKs hoppekspert at Kongsberg-hopperen sikrer Norges første hoppukeseier på ti år i Bischofshofen fredag.

- Det er ikke så veldig mye som må til. Han hopper nesten like solid i alle hopp, uansett om han får gode eller dårlige forhold. Må han hoppe først eller sist, det virker ikke som om noe biter på ham om dagen. Han er i en veldig god posisjon, er den hopperen som har best kapasitet og er også den som hopper best av alle når han gjør sine saker riktig på hoppkanten, sier en imponert Evensen.

Bare å surre rundt

Tande virker helt uberørt, selv om tysk presse og fans jakter på ham etter to seirer i den 65. tysk-østerrikske hoppuka.

Selv etter seieren i Innsbruck onsdag sto Tande igjen til sist. Først gikk han fra TV-intervju til TV-intervju. Så fikk autografjegerne sitt, før skrivende presse fikk bli med i heisen opp til toppen. Der ventet flere spørsmål og autografjegere.

- Han må bare fortsette som han gjør og ha det gøy i bakken, surre rundt, kose seg og nyte det han er med på, sier Evensen.

- Jeg er veldig imponert over måten Daniel håndterer dette på. Det er veldig mange andre som ville latt seg stresse mye mer og følt de måtte skjermes for å bevare overskuddet. Han er seg selv, og det tror jeg er en veldig viktig nøkkel for å hoppe bra. Du vil ikke "tulle" med det man driver på med nå, verken som person eller skihopper, sier Evensen til NTB.

Bakke som passer

Norge har ikke vunnet hoppuka siden Anders Jacobsens triumf i 2006/07.

- Det virker som han har full kontroll. Daniel strutter av selvtillit og fungerer optimalt, sier NRK-eksperten.

-Det er lenge siden vi har vært så nær som nå. Som Daniel hopper nå, er vi veldig nær. Det er en stor utfordring i Kamil Stoch, men jeg tror Bischofshofen er en bakke som passer Daniel bedre enn Stoch. Daniel er en flink flyger Det er for så vidt også Stoch, men dersom Daniel gjør som nå blir han vanskelig å slå.

Hyller åpenheten

Evensen kjenner hoppsporten både fra innsiden som aktiv, men også på utsiden som ekspert på TV. Han er mektig imponert over de åpne dørene hoppsporten byr på overfor presse og fans.

- Jeg synes det er fantastisk hvor åpen og tilgjengelig hoppsporten er. Vi er avhengig av å få mer oppmerksomhet og blest. Det har man virkelig tatt tak i og stiller seg disponible til alt som skulle dukke opp. Jeg tror ikke vi har sett en tilsvarende åpenhet i noen andre store norske vintergrener rundt et landslag og en verdensstjerne i sin idrett, sier Evensen.

Han sitter i boksen når det hele avgjøres i Paul Ausserleitner-bakken fredag ettermiddag.

- Det blir forferdelig i begge retninger, forferdelig gøy, men grusomt nervepirrende. Jeg merket det i dag. Jeg skjønte at det ene hoppet ville bli avgjørende. Da knyter det seg virkelig i magen. Jeg er vel nesten mer nervøs enn det Daniel er, sier Evensen.

Tande leder hoppuka 1,7 poeng foran Stoch før avslutningsrennet.