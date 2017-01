Loeb mistet ledelsen i Rally Dakar

Nå er det Loebs landsmann Cyril Despres, som har vunnet Dakar-rallyet fem ganger i motorsykkelklassen, som er gått opp i teten totalt blant bilkjørerne. Han sikret seg sin aller første etappeseier på fire hjul da han kjørte over målstreken i Tupiza på 4.22.55 timer torsdag.

Han var nesten 11 minutter foran finske Mikko Hirvonen på annenplass. Seieren var temmelig suveren.

Loeb som vant rally-VM ni ganger, endte på femteplass. Han ble slått av Despres med 22.13 minutter. Dermed røk ledelsen i sammendraget for den populære franske kjøreren. Han falt ned til fjerdeplassen totalt og har over sju minutter fram til teten. Det kan bety at Rally Dakar langt på vei er kjørt for Loeb, i alle fall kampen om de aller gjeveste plasseringene.

