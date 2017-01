Johansson håper på Raw Air-løft

- Det er planen det da, det å få alle ut av sofaen og opp i bakken. Det hadde vært helt rått å fylle opp Lillehammer igjen. Det er kult å se på TV og kult å oppleve i arenaen, sa Johansson etter 18.-plass i torsdagens kvalifisering i Bischofshofen.

Johansson frykter ikke folketomme tribuner, slik Lillehammer-arrangøren har slitt med under verdenscuprenn i november/desember.

- Nei, for jeg vet hvordan det var i Lillehammer under verdenscuprenn i mars tidligere. Da var det veldig bra. Jeg tror det er en periode hvor det er et bra tidspunkt for folk å komme seg ut. Det er noe annet i desember når folk fokuserer mer på julegaver og julepynt. Jeg håper og tror det blir mange mennesker, sa hopperen med den karismatiske barten.

I hoppukeavslutningen venter duell mot Cene Prevc.