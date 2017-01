Weng føler ikke at hun har kontroll

- Jeg føler langt ifra at jeg har kontroll. Det er mange etapper igjen og alt kan skje.

- Kan Stina Nilsson holde følge med dere helt inn?

- Det er vanskelig å si om hun klarer å henge med. For meg er det veldig godt at det er hvile i morgen, sa Weng etter at hun så vidt snek seg inn til 2.-plass bak Sveriges Stina Nilsson under onsdagens 4. etappe i Tour de Ski.

Nilsson tok sin tredje etappeseier, men gjorde lite eller ingenting underveis. Hun lå på halen av de to norske hele tiden. Ingvild Flugstad Østberg gjorde så å si hele grovjobben.

- Vi hadde ikke ventet mer hjelp fra henne. Vi vet at hun er god i en spurt, og at hun også sliter mer med skøyting enn med klassisk. Vi vet at hvis vi klarer å få henne stiv, så blir vi kvitt henne, men i dag så klarte vi det ikke. I dag klarte jeg dessverre ikke å hjelpe til så mye som jeg ville. Det var vondt, og jeg hadde mer enn nok med å holde følge med Ingvild. Jeg synes det gikk fort nok, og jeg er skuffet over meg selv at jeg ikke klarte å hjelpe mere til, men sånn er det noen ganger.

Weng var både fornøyd og skuffet.

- Jeg er kjempefornøyd med at det gikk såpass bra og at det holdt til en pallplass. Alle ære Ingvild som gjorde jobben i dag, sa Weng.

