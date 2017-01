Tande leder hoppuka etter Innsbruck-triumf

–Heldigvis hadde jeg veldig flaks. Det var dårlig med oppdrift over kulen, men veldig imot i bunnen. Det reddet at jeg kom godt ned i bakken, sa Tande til NRK.

Med onsdagens seier overtok han ledelsen i hoppuka sammenlagt. Hovedkonkurrentene Stefan Kraft og Kamil Stoch klarte ikke følge nordmannen i Bergiselbakken.

– Det var en meget krevende dag for både oss hoppere og juryen, som måtte forsøke å sende oss ut med så like forhold som mulig. Jeg hadde litt flaks, men seieren smaker utrolig godt, sa Tande.

- Helt fantastisk, men det var et veldig godt hopp under vanskelig forhold. Det blåste kraftig bakfra over kulen, sa landslagstrener Alexander Stöckl om Tandes innsats.

De vanskelige vindforholdene gjorde at juryen måtte nøye seg med én omgang.

Johansson overrasket

Tande landet på 128,5 meter i sitt svev og ble belønnet med 125,7 poeng. Han vant med 8,3 poeng foran Kamil Stoch og leder hoppuka med 2,3 poeng foran avslutningsrennet i Bischofshofen fredag.

Robert Johansson fikk til et meget bra hopp, men fikk også veldig god hjelp av forholdene. Med 133 meter fikk han 123,1 poeng og ble nummer to. Han slo ut den japanske veteranen Noriaki Kasai i sin duell.

44 år gamle Kasai hoppet sitt 100. renn i den tysk-østerrikske hoppuka. Det holdt til lillehamringens første besøk på seierspallen i verdenscupen.

Den polske hoppukelederen Stoch landet på bare 120,5 meter som holdt til 4.-plass i Innsbruck. Polakken måtte for øvrig over ende i prøveomgangen.

Stjernen vant duellen

Værforholdene gjorde at det ble et litt bingopreget renn med ujevne vindforhold. Rennlederen Walter Hofer fikk en vanskelig oppgave med å få gjennomført en tellende omgang. På grunn av manglende flomlys i Bergisel-bakken var deadline for å gjennomført et renn satt til klokken 16.10.

Andreas Stjernen var i duell mot slovenske Anze Semenic. Nordmannen landet på 122,5 meter mot slovenerens 108,5 meter. 117,1 poeng holdt til 5.-plass.

Halvor Egner Granerud hoppet 108,5 meter til 90,0 poeng, men ble klart slått av russeren Jevgenij Klimov som landet på 127 meter. Egner Granerud endte på 34.-plass.

Anders Fannemel hadde dårlige forhold og landet på bare 102 meter. Han fikk derimot 8,7 poeng i tillegg på grunn av de håpløse forholdene. Hans duellant Piotr Zyla fra Polen fikk 121 meter og hadde nektet nordmannen to hopp hvis det hadde blitt noen finaleomgang. Fannemel endte på 43.-plass.