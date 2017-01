Svensk test frøs bort for Moholdt

Etter å ha tatt tredjeplass i mellomdistanse tirsdag var Moholdt klar for 16,9 tøffe kilometer onsdag, men det ble tidlig klart at kulda var for streng.

- Det var minus 22 grader på stadion, så det var nok fornuftig å avlyse. Men det var synd, for litt av poenget med å dra hit var å få en langdistanse i kroppen, sier Moholdt.

Kuldegrensen i skiorientering for senior er 17 minusgrader, og da var det ingen tvil. Det var bare å hente fram kuldemaske og overtrekksjakke for å trene.

- Jeg gikk gjennom løypa, og da fikk jeg iallfall en grei økt. Jeg håper det blir mildere til fredagens løp.

Fredag og lørdag tar Moholdt turen over grensen til Finland for å konkurrere i finnenes uttaksløp til EM. De har også status som verdensrankingrenn.

For Moholdt handler det om å treffe med skyv, kraftbruk og teknikk slik at han får gode svar før EM og VM senere i sesongen.

