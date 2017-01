Real Madrid-seier med Ødegaard på benken

James Rodríguez ble kampens forgrunnsfigur med to scoringer i første omgang, på hver sin side av Raphael Varanes heading etter corner.

Real Madrid har langt på vei avgjort kampen om kvartfinaleplass før returkampen i Sevilla neste uke.

Trener Zinédine Zidane gjorde tre bytter i annen omgang, men ropte aldri fram Ødegaard. I stedet sendte han innpå Isco (for Marco Asensio), Danilo (for tomålsscorer James) og Mariano (for Álvaro Morata).

Sterke reserver

Den unge nordmannen var tirsdag en av 19 spillere som ble tatt ut i troppen til hjemmekampen. Onsdag offentliggjorde klubben laget på Twitter, med Ødegaard som en av sju reserver.

På benken hadde han selskap av tre meritterte spillere som heller aldri slapp til: Karim Benzema, Fábio Coentrão og keeper Keylor Navas.

Ødegaard spilte returkampen i forrige cuprunde, da på et svært reservepreget Real Madrid.

James-dobbel

Onsdag mangler Cristiano Ronaldo, men ellers stiller hjemmelaget med mange av sine stjerner. James Rodríguez ga hjemmelaget ledelsen i det 11. minutt etter forarbeid av Casemiro.

Varane nikket inn 2-0 etter en snau halvtime. Toni Kroos (som fylte 27 år onsdag) sto for innlegget etter et hjørnespark. Rett før pause ble Luka Modric dyttet over ende i feltet, og James rullet straffesparket i mål.

Flere mål ble det ikke, og Real Madrid har et utmerket utgangspunkt for returkampen i Sevilla torsdag 12. januar.

(©NTB)